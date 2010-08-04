УКАБ снизила прогноз сбора ранних зерновых - до 42 млн. т

Июльская жара негативно сказывается на качестве и объемах производства украинского зерна, поэтому украинские аграрии смогут собрать меньше урожая, чем ожидали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам директор Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Владимир ЛАПА.

"Недавно мы прогнозировали, что Украина сможет собрать 43-43,5 млн. тонн зерна, однако жаркие погодные условия, которые держатся на территории Украины, негативно влияют на поздние зерновые культуры, - рассказал В.ЛАПА. - Поэтому объемы урожая не будут таким, как мы прогнозировали".

По его словам, сегодня следует ожидать, что Украина соберет около 42 млн. тонн зерна, а на экспорт пойдет 16-16,5 млн. тонн.

Директор УКАБ сообщил, что 90% ранних зерновых уже собраны. На полях остаются еще поздние зерновые культуры, среди которых кукуруза, на которую аграрии возлагали большие надежды, однако из-за сильной жары эти надежды частично не оправдаются.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК ранее выразил надежду, что Украине удастся собрать более 43 млн. тонн зерна.

По его словам, урожай кукурузы в текущем году ожидается на уровне 12 млн. тонн, что на 1,3 млн. тонн больше, чем в прошлом году. Увеличение урожая кукурузы ожидается за счет расширения посевных площадей на 600 тыс. га.