На Львовщине будут выращивать специальные сорта картошки-фри

Львов. На Львовщине на 400 гектаров будут выращивать специальные сорта картошки-фри. Об этом сообщил после встречи с руководителем проекта Ричардом Розвадовским заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Ярослав Панюра, - информирует пресс-служба Львовской ОДА.

Как отмечается в сообщении, на Львовщине при финансовой поддержке правительства Дании работает проект «Увеличение добавленной стоимости в цепях снабжения от производителя к потребителю в молочном и плодово-овощном секторах».

Проект состоит из трех частей: поддержка цепей формирования добавленной стоимости (консультации относительно ведения хозяйства, хранения и реализации готовой продукции, и тому подобное); поддержка отдельных фермеров грантами (гранты на оборудование, сельхозтехнику, племенных животных, кормы, семена, саженцы и тому подобное); создание форума для обмена информацией, опытом.

«Проект будет действовать на Львовщине до декабря 2012 года. Планируется, что в течение этих лет в области будут посажены 25 гектаров земляники. 14 частных хозяйств уже заинтересовалось этим направлением, а некоторые из них уже засадили первые участки земляникой», - отметил в комментарии УНИАН Ярослав Панюра.

Кроме этого, проектом предусмотрено выращивание и переработка специальных сортов картофеля, из которых будут изготовлять картошку-фри. Планируется, что в течение трех лет на Львовщине наладят производство этой культуры на общей площади 400 гектаров.