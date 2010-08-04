Аграрии Полтавщины приступили к уборке гречихи и проса

Полтава. В Полтавской области сельхозпроизводители приступили к уборке гречки и проса.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении развития АПК Полтавской областной госадминистрации.

«В области начался сбор гречки и проса. Первыми гречку начали убирать на полях Диканьского, Семеновского и Хорольского районов. Просо сегодня начали убирать в Диканьском районе», - сказал представитель управления.

По его словам, в этом году не следует рассчитывать на большой урожай гречки.

«По первым данным, урожайность гречки 8,5 ц/га, тогда как в прошлом году была 15-20 ц/га», - сказал представитель управления.

Сбор урожая гречки аграрии Полтавской области планируют завершить в сентябре.