Аграрии Полтавщины приступили к уборке гречихи и проса
17:24, 04 августа 2010Агро
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Урожайность вдвое меньше против 2009 г.
Полтава. В Полтавской области сельхозпроизводители приступили к уборке гречки и проса.
Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении развития АПК Полтавской областной госадминистрации.
«В области начался сбор гречки и проса. Первыми гречку начали убирать на полях Диканьского, Семеновского и Хорольского районов. Просо сегодня начали убирать в Диканьском районе», - сказал представитель управления.
По его словам, в этом году не следует рассчитывать на большой урожай гречки.
«По первым данным, урожайность гречки 8,5 ц/га, тогда как в прошлом году была 15-20 ц/га», - сказал представитель управления.
Сбор урожая гречки аграрии Полтавской области планируют завершить в сентябре.
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