На Черкащине налоговики обнаружили поле с незаконной соей

Черкассы. Поле с посевами сои общей площадью 63,7 га, ориентировочной стоимостью более 300 тыс. грн., на землях Государственного резервного фонда обнаружили работники ГНА в Черкасской области в одном из сел Смелянского района Черкасской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГНА в Черкасской области, эти земли принадлежат Государственному резервному фонду и согласно данным Управления земельных ресурсов Смелянской райгосадминистрацией никому в аренду не предоставлялись, потому посевы сельскохозяйственной продукции на вышеупомянутых землях являются незаконными. Работниками отдела налоговой милиции с участием председателя сельского совета посевы сои на земельных участках были описаны.

Сейчас проводятся мероприятия по установлению лиц, которые незаконно засеяли земли Государственного резервного фонда.