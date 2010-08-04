На Черкащине налоговики обнаружили поле с незаконной соей

19:00, 04 августа 2010
Агро
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Площадью 63,7 га

Черкассы. Поле с посевами сои общей площадью 63,7 га, ориентировочной стоимостью более 300 тыс. грн., на землях Государственного резервного фонда обнаружили работники ГНА в Черкасской области в одном из сел Смелянского района Черкасской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГНА в Черкасской области, эти земли принадлежат Государственному резервному фонду и согласно данным Управления земельных ресурсов Смелянской райгосадминистрацией никому в аренду не предоставлялись, потому посевы сельскохозяйственной продукции на вышеупомянутых землях являются незаконными. Работниками отдела налоговой милиции с участием председателя сельского совета посевы сои на земельных участках были описаны.

Сейчас проводятся мероприятия по установлению лиц, которые незаконно засеяли земли Государственного резервного фонда.

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