На Азове разрешен вылов бычка без квот

Ялта. 4В Азовском море из-за жары, и, как следствие, предморового состояния бычка, разрешен вылов данного вида рыбы без квот.

Об этом заявили сегодня представители оперативного отдела по охране водных и живых ресурсов Государственной Азово-Черноморской экологической инспекции на пресс-конференции.

«Из-за высокой температуры морской воды состояние рыбы предморовое, мы не только разрешаем, но иногда и заставляем рыбаков выходить в море и ловить бычка, что бы не было выброса на берег. Рыба задыхается. Если произойдет выброс, то будет нанесен ущерб окружающей среде», - сказал начальник оперативного отдела Государственной Азово-Черноморской экологической инспекции Алексей КОБЫЛЬСКИЙ.

По информации специалистов, температура воды у берегов Азовского и Черного морей достигла рекордной отметки - 28-29 градусов. Чем больше температура воды - тем меньше в ней содержание кислорода, что может пагубно отразиться на жизнедеятельности фауны.