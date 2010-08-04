Закупка молока у селян не должна быть ниже 3-3,5 грн./л

Винница. В Винницкой области закупочная цена на молоко у населения должна составлять 3-3,5 грн. за литр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА.

«Я вижу реальную цену на молоко 3-3,5 грн. за литр, и она должна такой быть. Но в том случае, если молоко будет проверяться на молокоприемочных пунктах», - сказал он.

Н.ДЖИГА также отметил, что в области есть ряд населенных пунктов, где есть такие молокоприемочные пункты, и качество молока проверяется.

«Для того, чтобы защищать интересы людей, должно все основываться на Законе «О молоке». То есть, в каждом населенном пункте, где содержится много коров, должны быть молокоприемочные пункты, должно изучаться качество сдаваемого молока, отслеживаться санитарный процесс его приема, погрузки и перевозки. Это проблема, которую нужно решать комплексно», - считает губернатор области.

Он также отметил, что за последние полтора месяца удалось поднять закупочную цену на молоко у населения до 2 грн. за литр. «Мы сумели немножко поднять цену с 1,5 грн. до 2 грн., а в некоторых населенных пунктах и до 2,2-2,5 грн. за литр молока. И мы продолжаем работу в этом направлении, а также просим население сдавать качественное молоко», - добавил Н.ДЖИГА.

Как сообщал УНИАН, глава Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА 25 июня этого года на совещании по сельскому хозяйству рекомендовал молокозаводам повысить закупочную цену на молоко у населения.