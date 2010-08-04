ООН понизил прогноз мирового производства пшеницы

Мировые поставки пшеницы в следующем году могут упасть, если в России продолжится гибельная засуха, сообщила в среду Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), понизившая прогноз общего производства пшеницы до 651 миллиона тонн с 676 миллиона. Об этом сообщает Рейтер.

Опасения нового глобального продовольственного кризиса, похожего на случившийся в 2007/2008 году, пока не обоснованы, поскольку мировых запасов еще достаточно для покрытия спроса в условиях ожидаемого дефицита, после двух рекордных по сбору урожая лет, сообщила ФАО.

"С другой стороны, если засуха в России продолжится, это может создать проблемы для озимых и оказать очень серьезное влияние на мировые поставки пшеницы в 2011/2012 годах", - сказано в заявлении ФАО.

Аномальная жара и засуха в России привели к значительному снижению прогнозов урожая зерна и его экспорта.