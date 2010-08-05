В торговую сеть Британии попало клонированное мясо

Британское агентство по пищевым стандартам (Food Standards Agency, FSA) начало расследование факта попадания в торговую сеть мяса клонированных в США коров, сообщает РИА Новости.

В поле зрения ветеринарных специалистов попали как минимум восемь бычков, которые были выращены в Великобритании из эмбрионов, полученных в США. "Первый, по кличке "Десантник из Данди" (Dundee Paratrooper), родился в декабре 2006 года и был забит в июле 2009 года. Мясо животного попало в торговую сеть и было употреблено в пищу", - отмечается в сообщении.

Известно, что из "клонированной говядины" сделали либо начинку для пирога, либо бургер в Шотландии. "Второй бычок, "Совершенство Данди" (Dundee Perfect), родился в марте 2007 года и был забит 27 июля 2010 года. Мясо этого животного было остановлено на пути в торговую сеть", - указывается в сообщении FSA. В среду вечером стало известно еще об одном случае попадания мяса клонированного крупного рогатого скота в торговую сеть. Бычок по кличке "Притча" (Parable), родился в 2007 году и был забит на мясо 5 мая 2010 года. Полученная в результате говядина также поступила на реализацию.

В настоящее время расследование инцидента продолжается. FSA заверяет, что съеденное мясо не представляло вреда для здоровья людей, однако требовало необходимой сертификации. Европейское законодательство требует специального предварительного одобрения на продажу продукции, полученной от клонированных животных, национальными санитарными властями, чего в данном случае сделано не было.

Это уже второй случай на этой неделе, когда сельхозпродукция от клонированных животных могла несанкционированным путем попасть к британским потребителям. В минувший понедельник FSA занялось проверкой сообщений о том, что некий британский фермер признался в использовании молока от клонированной коровы при производстве молочной продукции. Именно в ходе этой экспертизы и были выявлены случаи с клонированной говядиной. Между тем, в США представители Управления по контролю за продуктами и лекарствами в 2008 году заявляли, что мясо и молоко клонированных животных безопасно для употребления человеком в пищу.