Американский зернотрейдер Gavilon планирует открыть офис в Украине

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Согласно сообщению, компания расширяет свое представительство в Европе путем открытия базового офиса исходных поставок в Украине, а также офиса по продажам и маркетингу в Швейцарии (Женева).

Сообщается, что офис в Украине будет заниматься покупкой продукции в Черноморском регионе.

По словам вице-президента департамента по международным проектам компании Gavilon Дэвида ЛИВАЙНА, открытие новых офисов в Швейцарии и Украине является важной составной частью мировой стратегии развития компании. «Мы хотим расширить сеть продаж, а также наше присутствие в регионах с развивающимся спросом и предложением по всему миру», – сказал он.

Сейчас компания ищет компетентных кандидатов, чтобы укомплектовать штаты новых офисов.

Справка УНИАН. Торговая группа Gavilon специализируется на поставках зерновых, масличных культур, удобрений, пищевых добавок, молочных продуктов, растительных и животных жиров.