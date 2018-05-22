Кулинарные предпочтения украинцев: идем в Европу вперевалочку...

"Человек есть то, что он ест"



Немецкий философ Людвиг Фейербах

Ежедневный рацион украинца говорит о состоянии экономики страны намного больше, чем показатели роста средней зарплаты населения и объемов депозитов в банках. Если сравнивать "пищевые" показатели года 2000-ного и 2009-го, то сейчас мы едим лучше, чем 10 лет назад, но хуже, чем 2 года назад, перед кризисом.

Так, по данным Госкомстата, в 2009 году наш соотечественник за месяц съедал мяса и мясопродуктов 4,8 кг, что на 45% больше, чем в 2000 году, а в 2007-2008 гг. - 5,1 кг. Причин незначительного падения пристрастия к «свежине» в последние годы несколько: снижение доходов на фоне кризиса, а также в целом изменение структуры питания населения.

И если мяса стали есть больше, то хлеба наоборот - меньше. По итогам 2009 года, этого главного продукта за месяц украинцем съедалось 9,3 кг, показатель на 15% ниже, чем в 2000 году. Согласно экономической теории, потребление хлебопродуктов четко свидетельствует об уровне благосостояния населения - чем меньше потребляется хлеба, а больше мяса, тем богаче живется. Как правило, в развивающихся странах потребление хлеба на 30-60% больше, чем в развитых. Хотя, многое зависит от национальных традиций и ряда других факторов, но они носят сугубо субъективный характер.

Картошка, вернее блюда из нее, в Украине считаются незаменимым кулинарным творением при любом застолье. Между тем, в 2009 году за месяц на украинца ее уходило 8 кг, что на 23% меньше, чем в 2000 году. А вот фруктов, ягод и орехов в п.г. украинцы съели больше на 44%, чем в 2000-ом. В тот же момент, потребление овощей существенно не изменилось. В 2009 году объем съеденного вырос только на 6% против 2000-го. Увеличение потребления фруктов тоже свидетельствует о росте уровня благосостояния, хотя менее ярко, чем пример «мясо-хлеб». В любом случае, структура питания населения меняется в сторону более дорогих продуктов.

По сравнению с 2000-ым в 2009 году украинцы стали больше пить молока и съедать молочных продуктов почти на 16%. Между тем, в 2008 году показатель составил более 22,6 кг в месяц против 19,8 кг в 2009-ом. Снижение потребления слабо поддается объяснению. Возможно, рост внутренних цен сделал свое дело.

Надо отдать должное, что за последнее десятилетие потребление сахара существенно не изменилось, несмотря на постоянный дефицит этого сладкого продукта и бессмысленные запреты то на импорт, то на экспорт. Так, в 2009 году потребление составило 3,2 кг в месяц, 2008 - 3,4 кг, 2000 - 3,5 кг.

Ежемесячное потребление рыбы и рыбопродуктов в 2009 году составило 1,8 кг, что на 38% больше, чем в 2000 году, и на 14% меньше, чем в 2008 году. Похоже, украинцы стали заботиться о своем здоровье, отдавая предпочтение более дорогим продуктам, что особо «приятно» для бизнеса. Ведь рыба в Украине - в основном импорт, поэтому и доход для поставщиков больший, чем от отечественных хрюшек.

И, наконец, потребление подсолнечного масла и других растительных жиров. 2008 год ничем не отличился от 2000-го - 1,8 кг на человека в месяц. Зато в 2009-ом показатель составил 1,9 кг.

Подытоживая выше сказанное, хочется отметить, что за второе десятилетие независимости произошли незначительные, но все же положительные изменения в структуре питания украинцев. Хотя, до граждан развитых странах нам еще очень далеко…

Разберемся с их рационом. К примеру, в Англии до сих пор свято соблюдается традиция не переедать на ночь. Ужин у англичан предельно легкий: салат или овощной суп-пюре, тосты, фрукты. Французы отдают предпочтение хлебу из муки грубого помола. А известные во всем мире "французские" булки, пышные, из белейшей муки, у себя на родине утратили былую популярность. Причем французы любят есть "пустой" хлеб — без масла, сыра или колбасы. Высококалорийным мясным блюдам предпочитают свежие овощи и фрукты.

У шведов на первом месте по популярности стоит картофель. Но едят его небольшими порциями, так же как и мясо, которое в Швеции считается дорогим продуктом. У итальянцев, изобретателей и страстных поклонников пиццы, это блюдо существенно отличается от пиццы других стран. В Италии ее делают в основном из томатов, базилика и небольшого количества сыра. Такая пицца очень вкусна, но малокалорийна.

А вот в питании немцев диетологи не нашли ничего, что стоило бы позаимствовать.

В странах Западной Европы, прежде всего во Франции, Голландии, Швеции, сыр, колбасу и другие закуски нарезают тончайшими ломтиками, просвечивающими, как бумага, — только для вкуса. Хлеб режут тоже тонко, и на него кладут не больше двух кусочков сыра. Так что человек насыщается вдвое-втрое меньшим количеством пищи.

В Европе не любят фабричную еду быстрого приготовления. Это столь популярные в Америке хот-доги, гамбургеры, чипсы, подающиеся с острой приправой, которая еще больше разжигает аппетит. Не слишком популярны и различные замороженные полуфабрикаты, которые в микроволновой печи без особого труда превращаются в готовое блюдо, хотя реклама упорно старается приучить к ним европейцев. Кроме того, в Европе не принято жевать на ходу. Даже порцию мороженого едят сидя за столиком кафе или же дома.

Весьма показательно и потребление мясных продуктов. В течение недели американец съедает 850 г мяса, ветчины, колбас и т.д. Француз — 560 г, итальянец — 500 г, англичанин, голландец, швед — 400 г. Кстати, в Японии эта величина составляет всего 200 г, а в Китае — 165 г... в месяц! Но даже при таком мизерном потреблении мясопродуктов эти нации отнюдь не вымирают.

Невольно напрашивается мысль, неплохо и украинцам кое-что перенять у Западной Европы.

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)