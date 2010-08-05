Минэкономики продолжит прием заявок на получение лицензии

Министерство экономики Украины с 16 августа продолжит прием заявок на получение лицензии на импорт в Украину сахара-сырца из тростника из новых стран-поставщиков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

В сообщении отмечается, что в связи с возобновлением объема сахара-сырца происхождением их новых стран-поставщиков по неиспользованной лицензии субъектом внешнеэкономической деятельности Минэкономики продолжает принятие заявок в пределах тарифной квоты общим объемом 10 тыс. тонн согласно приказу от 20.01.2009 г. №15 “О порядке выдачи лицензий на импорт в Украину сахара-сырца из тростинка в пределах тарифной квоты”.