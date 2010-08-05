Председателем Набсовета "Киевхлеба" стал Коломийченко

Председателем Наблюдательного совета ОАО „Киевхлеб” назначен Андрей КОЛОМИЙЧЕНКО. Он сменил на этой должности Анатолия ЧУБА.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, решения об изменении состава должностных лиц „Киевхлеба” приняты на очередном общем собрании акционеров общества, которое состоялось 3 августа этого года.

Справка УНИАН. ОАО "Киевхлеб" создано на базе государственного предприятия "Киевхлеб" в 1996 году. В состав предприятия входят 17 хлебопекарских предприятий (9 – в Киеве и 8 – в Киевской области), ремонтно-монтажный комбинат, информационно-вычислительный и учебный центры и "Киевхлебпостач".

Мощность "Киевхлеба" составляет более 1,7 тыс. тонн в сутки хлебобулочных и 12,6 тыс. тонн в год кондитерских изделий, а ассортимент насчитывает 470 наименований хлебобулочных и 460 кондитерских изделий.

23,956% акций ОАО "Киевхлеб" принадлежит ЗАО "Фининвестгруп" (г. Киев), 17,2% – ЗАО "Хлеб Киева" (г. Киев), 24,227% – ООО "Гарон" (г. Киев), 11,122% – ООО "Проминвест-технология" (г. Киев), 16,748% – физлицу Виталию ЕФРОСИНИНУ.