Аграрии Херсонской области завершили уборку ранних зерновых.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Херсонской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, всего собрано 1,348 млн. тонн зерна, что на 20% меньше, чем в 2009 году.

Общая площадь скошенных культур составила 644 тыс. га. Средняя урожайность – 20,94 ц/га, что на 13% ниже, чем в прошлом году (24,11 ц/га).

В частности, озимой пшеницы намолочено 899 тыс. тонн, что на 13,8% меньше, чем год назад. Урожайность составила 24,16 ц/га (в 2009 году – 25,59 ц/га).

Озимого ячменя собрано 175,72 тыс. тонн – на 5,8% меньше, чем голом ранее (186,6 тыс. т). Средняя урожайность составила 20,63 ц/га (в 2009 году – 25,66 ц/га).

Ярового ячменя намолочено 255,45 тыс. тонн – на 41% менше, чем в прошлом году (433,6 тыс. тонн) при средней урожайности 14,71 ц/га (в 2009 году – 21,42 ц/га).