Что ожидает Украину в связи с климатическими аномалиями...

Из-за глобального потепления Украину ждут повышение интенсивности и частоты климатических аномалий. В связи с этим Национальное агентство экологических инвестиций работает над разработкой государственной программы по климату, которая будет оценивать уязвимость экосистемы и экономических секторов в связи с изменением климата, а также разрабатывать адаптационные меры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время он-лайн-конференции сообщила советник председателя Нацагентства Ирина ТРОФИМОВА.

По ее словам, именно сейчас оценивается потенциал научных учреждений разного подчинения, в том числе Национальной академии наук и Министерства образования и науки Украины. “После этого будет формироваться план научных исследований, - сообщила И.ТРОФИМОВА. – Уже подан запрос на деньги из будущего бюджета на проведение этих исследований, поскольку именно государство должно финансировать такие программы”.

Эксперт проинформировала о существующих рисках для Украины, связанных с глобальным потеплением. По ее словам, в будущем засухи будут охватывать всю территорию Украины, и даже те районы, например, Полесье, которым не присущи засухи. «Вследствие смягчения зим, будут нарастать явления, связанные с ледовой коркой. Из-за чего в 2002-2003 году произошла полная гибель урожая озимых культур», - рассказала И.ТРОФИМОВА. Также, по ее словам, экологи предвидят «распространение новых болезней сельскохозяйственных растений и вредителей, нашествия саранчи и гусениц, и других насекомых, не типичных для умеренных широт, например, богомолов». Кроме этого, следует ожидать падения плодородия почв, обострения проблемы водообеспечения южных и юго-восточных регионов Украины.

Среди негативных последствий изменения климата, по словам И.ТРОФИМОВОЙ, прогнозируют повышение уровня заболеваемости и смертности населения. «Люди будут получать тепловые стрессы, а насекомые будут способствовать распространению малярии и других тропических болезней», - говорит эксперт.

По ее словам, следует также ожидать повышения уровня воды Черного и Азовского морей. Повысятся процессы эрозии, абразии берегов, исчезнут лиманы, из-за чего большой вред будет нанесен украинским биосистемам. По словам И.ТРОФИМОВОЙ, также возможно уменьшение продуктивности лесов и изменение их сортового и видового состава.

Среди косвенных рисков эксперт назвала появление климатических беженцев. «Если жизнь во многих странах, например, в Индии или Пакистане, станет абсолютно невыносимой, вполне вероятно, что у нас появятся климатические беженцы. Кроме того, беженцы могут быть также и с Европы, где климат тоже становится не очень пригодным к жизни».