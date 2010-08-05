Івано-Франківщина закупить на Хмельниччині 845 тонн жита. Про це сьогодні УНІАН повідомила прес-служба голови Івано-франківської облдержадміністрації. За наданою інформацією про це йшлося на нараді у заступника голови ОДА Василя БРУСА. На нараді вирішено “взяти під контроль” виконання завдання із заготівлі зерна до Аграрного фонду, регіональних ресурсів, держрезерву та “посилити організаторську роботу” із сільгосптоваровиробниками краю та переробними хлібопекарськими підприємствами.

У протокольних дорученнях згаданої наради записано: ”Підготувати листа до Міністерства аграрної політики України щодо відновлення виплати дотацій населенню за зданий високоваговий молодняк ВРХ; врегулювати закупівельні ціни в області за здане м”ясо на рівні не меншому ніж по Україні; заготувати до регіональних ресурсів не менше 2000 тонн жита, зокрема 845 тонн закупити на Хмельниччині; організувати закупівлю та зберігання продовольчого зерна на Галицькому ДП ДАК “Хліб України”; надіслати звернення Міністру аграрної політики щодо надання квоти Івано-Франківській області для закупівлі продовольчого зерна за спотовими контрактами та відновлення роботи Івано-Франківського відділення Аграрного фонду”.