В Украине, в отличие от России, хлеб не подорожает - эксперт

В Украине, в отличие от России, хлеб не подорожает.

Такое мнение высказал агентству УНИАН эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА, комментируя информацию о прогнозируемом повышении цен на хлебо-булочные изделия осенью текущего года.

Он отметил, что ситуация с урожаем в Украине, по сравнению с ближайшими странами-соседями, достаточно благополучна. «Ситуация, которая складывается с урожаем этого года, очень благоприятна для экспорта украинского зерна за рубеж. Этому способствует несколько факторов, и в первую очередь - неблагоприятная ситуация с урожаем у крупнейших стран-производителей зерна в Европе - России и Казахстане», - считает В.ЗАСТАВА.

По его словам, на текущий момент Министерство сельского хозяйства РФ прогнозирует, что в текущем году в России удастся собрать не более 75 млн. тонн зерновых, что примерно соответствует годовому объему потребления внутри страны.

Как отметил эксперт, при этом не стоит забывать, что официальный прогноз министерства понижался уже несколько раз - с 97 млн. тонн до текущих 75, а ряд российских экспертов вообще полагают, что урожай в России не превысит и 56 млн. тонн. «В таком случае российское правительство будет вынуждено повышать цены на хлеб и импортировать зерно», - прогнозирует В.ЗАСТАВА.

По его словам, ситуация в Казахстане еще хуже: там урожай текущего года оценивается как худший за последние 20 лет. «При этом официальный прогноз Минагрополитики Украины достаточно оптимистичен: в Украине удастся собрать 42-45 млн. тонн зерновых, что соответствует среднему показателю урожайности. Например, в прошлом году в Украине было собрано около 46 млн. тонн. Учитывая прошлогодний остаток, можно утверждать, что зерна в Украине должно хватить как для внутреннего рынка, так и для экспорта за рубеж», - подчеркнул В.ЗАСТАВА.

Эксперт Института Горшенина считает, что цена на хлеб – вопрос политики. «Не стоит забывать, что ситуация с повышением мировых цен на зерно и хлеб будет разворачиваться на фоне местной избирательной кампании в Украине. После достаточно непопулярных решений о повышении цен на газ для населения и тарифов ЖКХ власти необходимо продемонстрировать несколько эффектных побед. Удержание стабильных цен на хлеб в Украине на фоне ожидаемого повышения цен на хлеб в России и в Европе – подходящая для этого ситуация», - отметил он.

Также эксперт Института Горшенина высказал мнение, что факт наличия благоприятной среды для экспорта украинского зерна не означает, что украинские зернотрейдеры смогут этим воспользоваться. «Благополучие зернотрейдеров во многом определяет украинское правительство путем ввода квот на экспорт зерна. В данной ситуации правительству будет выгодно минимизировать экспортные квоты и создать дополнительными преграды, чтобы спровоцировать избыток зерна внутри страны и удержать таким образом низкие цены на хлеб. Учитывая украинскую традицию невозмещения НДС, зернотрейдеры будут ощущать недостаток оборотных средств, что также будет существенно затруднять их деятельность», - считает В.ЗАСТАВА.