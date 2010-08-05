В Черкасской области производство водки увеличилось на 8%

В Черкасской области в 1 полугодии этого года производство водки и других крепких спиртных напитков увеличилось на 7,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 6539,7 тыс. дал.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, производство ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек, и других спиртовые напитков увеличилось на 4,6%, - до 3480,2 тыс. далл. Производство напитков безалкогольных увеличилось в 3 раза, - до 3601,2 тыс. далл.