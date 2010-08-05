Вчера в Украине зафиксировано 40 лесных пожаров

На протяжении 4 августа лесохозяйственными предприятиями Госкомлесхоза было выявлено в Украине 26 лесных пожаров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного комитета лесного хозяйства Украины, по состоянию на сегодняшнее утро все возгорания ликвидированы.

По предварительным подсчетам, общая площадь поврежденных лесов составляет 7,2 га. Благодаря своевременному реагированию удалось избежать перерастания низовых пожаров в верховые.

За минувшие сутки наибольшее количество лесных пожаров зарегистрировано в Днепропетровской области – 7. В Киевской области ликвидировали 5 пожаров, по три - в Луганской и Донецкой областях. По два пожара затушили в Харьковской и Сумской областях, и по одному – в Полтавской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях.

Кроме того, совместными усилиями подразделений Госкомлесхоза и МЧС было ликвидировано 14 пожаров в лесах других пользователей. Ориентировочная площадь пострадавших территорий достигает 119 га. 10 пожаров ликвидировали в Луганской области, 2 – в Харьковской и по одному в Полтавской и Херсонской областях.

По состоянию на 14.00 продолжается гашение локализованного пожара в Новомосковском военном лесхозе (Днепропетровская область, леса Минобороны), где, по предварительным подсчетам, пострадало 450 га леса и прилегающих территорий, а также в Новгород-Северском райагролесхозе (Черниговская область, леса МинАПК), где пострадало 50 га леса.