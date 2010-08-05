В Черкасской области производство муки выросло на 40%

В Черкасской области в 1-м полугодии 2010 года производство муки увеличилось на 39,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 78 тыс. 956 тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, производство круп увеличилось на 1,7%, до 28125 тонн. Производство хлебобулочных изделий уменьшилось на 1,2%, до 30393 т, а изделий макаронных без начинки, не подвергавшихся тепловой обработке или не приготовленных другим способом, уменьшилось на 1,8%, до 391 т.