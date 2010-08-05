В Черкасской области производство молока уменьшилось на 63%

В Черкасской области в 1-м полугодии 2010 года производство молока обработанного жидкого уменьшилось на 62,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 2813 тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, производство сливок жирностью более 8% увеличилось в 2,1 раза, до 861 тонн. Производство масла сливочного увеличилось на 3,2%, до 1744 т, производство спредов и смесей жировых уменьшилось на 20,9%, до 1254 т.

Производство сыров свежих неферментированных и сыров кисломолочных увеличилось на 15,6%, до 1254 т. Производство сыров жирных в 1-м полугодии 2010 года уменьшилось на 1,6%, до 11042 т, а кисломолочных продуктов увеличилось на 4,3%, до 4404 т.