В Черкасской области увеличилось производство говядины и телятины

В Черкасской области в первом полугодии этого года производство свежей и охлажденной говядины и телятины возросло на 33,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, - до 3379 тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, производство свежей и охлажденной свинины уменьшилось на 17,9%, до 2783 тонн. Производство свежего мяса и субпродуктов домашней птицы увеличилось на 64,4%, - до 131841 т., производство замороженных мяса и субпродуктов домашней птицы увеличилось на 38,5%, - до 6049 т. Производство колбасных изделий уменьшилось на 25,6% - до 970 т. Производство полуфабрикатов мясных (в том числе, из мяса птицы) уменьшилось на 29,9% - до 958 т.