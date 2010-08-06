КРУ занялось предприятиями ГАК «Хлеба Украины»

Главное контрольно-ревизионное управление Украины за 2009 год и первый квартал текущего года выявило на предприятиях ОАО «ГАК «Хлеб Украины» и 64 его дочерних предприятиях финансовых нарушений на 419,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, из этой суммы потери финансовых и материальных ресурсов из-за нарушения законодательства составляют 18,5 млн. грн., из-за неэффективных управленческих действий – 141,1 млн. грн., а нарушения, которые не привели к потерям, – 259,8 млн. грн.

В сообщении отмечается, что компания, созданная государством в лице Кабинета Министров как ведущий оператор на украинском рынке зерна, в настоящее время вообще не выполняет своих функций.

«Деятельность компании сведена к предоставлению маркетинговых, информационно-консультационных и юридических услуг ее дочерним предприятиям на условиях абонентского обслуживания, заключения договоров аренды, а средства, которые поступают от таких услуг (в 2009 году в сумме свыше 10,9 млн. грн.), компания использует на собственные потребности (оплата услуг связи, покупка топлива, выплата заработной платы и тому подобное), – сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Государственная акционерная компания «Хлеб Украины» создана в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 22 августа 1996 года №1000.

ГАК включает 125 дочерних предприятий, среди которых 72 предприятия по хранению зерна (паспортная мощность хранения – около 6,2 млн. тонн в год, фактическая на сегодняшний день – 3 млн. тонн). Кроме того, в состав ГАК входят Одесский и Николаевский портовые элеваторы.