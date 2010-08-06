Аналитики: зерно может подорожать на мировом рынке

Запрет на экспорт зерна из Российской Федерации может спровоцировать его подорожание на мировом рынке.

Такое мнение высказали УНИАН аналитики интернет-брокера iTrader.

Эксперты напоминают, что одной из основных причин необоснованного роста стоимости зерновых в первой половине 2008 года стало резкое сокращение предложения на мировом рынке в связи с экспортными ограничениями.

«Нечто подобное мы можем ожидать и сейчас. Так, фьючерсы на пшеницу растут уже девятую неделю подряд, достигнув уровней августа 2008 года», – сказано в сообщении брокера.

Эксперты отмечают, что, в свою очередь, рост цен на группу зерновых товаров формирует позитивные ожидания по поводу стоимости минеральных удобрений.

Как сообщал УНИАН, правительство Российской Федерации ввело запрет на экспорт зерна с территории России с 15 августа по 31 декабря 2010 года. В частности, запрет касается вывоза с территории РФ пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы, муки пшеничной или пшенично-ржаной.

Согласно документу, Министерство экономического развития РФ должно проинформировать государства – участники Таможенного союза, а также комиссию Таможенного союза о введении данного запрета.

Кроме того, Министерство экономического развития РФ внесет на рассмотрение комиссии Таможенного союза предложения о применении указанных запретных мер другими государствами – участниками Таможенного союза.