ФАО: мировых запасов пшеницы достаточно

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture Organization - ФАО) прогнозирует сокращение производства пшеницы из-за сильнейшей засухи, обрушившейся на Россию, однако считает существующие мировые запасы пшеницы достаточными, заявил РИА Новости представитель ФАО.

"Последствия неблагоприятных погодных условий, установившихся в последние недели в ряде регионов мира, в том числе в России, привели к тому, что ФАО изменила свой прогноз относительно производства пшеницы в мире на текущий год с 676 миллионов тонн до 651 миллиона тонн", - сообщили РИА Новости в штаб-квартире ФАО в Риме.

Продолжающаяся сильная засуха, которая серьезно затронула посевы на территории России, а также ожидающийся спад производства зерновых в Казахстане, на Украине и в Канаде дают повод для опасений, связанных с возможным недостатком мировых поставок пшеницы в 2010-2011 годах, отмечает ФАО.

"Если засуха в Российской Федерации продолжится, в этой стране могут возникнуть проблемы с озимыми посевами, что может привести к сокращению ее участия в мировых поставках зерна в 2011-2012 годах", - считают специалисты ФАО.

"Однако, несмотря на проблемы, связанные с производством пшеницы в ряде ведущих стран-экспортеров, мировой рынок пшеницы остается гораздо более сбалансированным, чем во время мирового продовольственного кризиса 2007-2008 годов, и опасения по поводу возможности возникновения нового подобного кризиса на данный момент необоснованны", - заявили в ФАО.

Мировые цены на пшеницу с июня 2010 года уже увеличились на 50%, и такой резкий рост цен вызывает серьезные опасения на рынках. Однако после двух лет рекордных урожаев мировых запасов зерна достаточно, чтобы восполнить ожидаемый дефицит в этом году, указывает ФАО.