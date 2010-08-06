Аграрии Днепропетровской области завершили уборку зерновых

Намолочено 2,2 млн. тонн зерна

Сельскохозяйственные предприятия Днепропетровской области по состоянию в пятницу, 5 августа, завершили уборку зерновых культур. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Днепропетровской облгосадминистрации. Согласно сообщению, всего намолочено 2,201 млн. тонн зерна. В частности, пшеницы – 1,45 млн. тонн, ячменя – 721 тыс. тонн. Средняя урожайность по области составила 26,1 ц/га.

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