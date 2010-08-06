Зернотрейдеры понесли более 1 млн. долл. убытков в связи с тем, что был остановлен экспорт около 260 тыс. тонн зерна в портах и около 250 тыс. тонн зерна на железнодорожных станциях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид КОЗАЧЕНКО.

По его словам, таможней было принято решение проверить товар и направить его в лаборатории судмедэкспертиз, которые не имеют в наличии необходимого для этого оборудования. «После этого «Укрзализныця» решила проверить, действительно ли там везут пшеницу, а не яблоки или груши. Это были абсолютно непонятные для нас действия», – сказал Л.КОЗАЧЕНКО.

Он отметил, что убытки зернотрейдеров постоянно растут, хотя и несущественно, поэтому компенсировать их они будут за счет поднятия цен на сельхозпродукцию.

На сегодняшний день большая часть продукции уже разблокирована, но еще около 15%, а это примерно 70 тыс. тонн, все еще задерживается.

Как сообщал УНИАН, 2 августа т.г. общественные профессиональные организации в области аграрно-промышленного комплекса заявили о том, что в Украине незаконно сдерживается экспорт зерна.

По словам генерального директора «Укрзернопрома АГРО» Евгения ЛЕНГА, несколько дней действовал запрет железной дороги на приемку пшеницы на отгрузку в порты. Железной дороге был отдан устный приказ, и два дня она принимала заявки на вагоны, но фактически вагоны не подавала. Кроме того, он считает незаконным, что таможне позволили брать зерно на экспертизу после начала загрузки партии на судно.