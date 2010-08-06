Из-за запрета на экспорт российского зерна выросли цены в Украине

Вследствие запрета правительством Российской Федерации на экспорт зерна с территории России, в Украине на внутреннем рынке цена на зерно выросла на 150 грн. за 1 тонну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции в комментарии журналистам сообщил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид КОЗАЧЕНКО.

По его словам, после запрета России экспортировать зерно цены на внутреннем рынке начали стремительно расти. “За один день цена на внутреннем рынке выросла на 150 грн. на все зерновые культуры. И по нашим прогнозам, она еще вырастет где-то на 100 грн.”, - сказал Л.КОЗАЧЕНКО.

Кроме этого, он добавил, что, максимум, через неделю, а, скорее всего, уже на днях цена на продовольственную пшеницу вырастет с 1 600 грн. до 1 800 грн. за тонну.

Как сообщал УНИАН, правительство Российской Федерации установило запрет на экспорт зерна с территории России с 15 августа по 31 декабря 2010 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Владимир ПУТИН.

В частности, запрет устанавливается на вывоз с территории Российской Федерации пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы, муки пшеничной или пшенично-ржаной.