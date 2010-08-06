Президент ввел в действие решение СНБО

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 августа 2010 года «О безотлагательных мерах по предотвращению пожарной опасности в Украине».

Документ обнародован на официальном сайте главы государства.

Согласно решению, СНБО поручил Кабинету министров Украины обеспечивать надлежащую межведомственную координацию и взаимодействие центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в вопросах пожарной безопасности, усилить контроль за реализацией мероприятий по предотвращению возникновения пожаров и минимизации их последствий.

Также Совет нацбезопасности обязал правительство принимать меры по привлечению к тушению пожаров, ликвидации других чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, имеющихся сил и средств Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины, Министерства транспорта и связи Украины, Государственного комитета лесного хозяйства Украины, Государственной пограничной службы Украины, а также Министерства аграрной политики Украины, Министерства охраны окружающей природной среды Украины, Совета министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.

Кроме того, Кабмин должен обеспечить усиление контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в детских заведениях оздоровления и отдыха, в первую очередь размещенных в Автономной Республике Крым, восточных, центральных и южных областях, проведение в детских заведениях оздоровления и отдыха обучений по вопросам пожарной безопасности.

Также правительство должно принять в недельный срок дополнительные меры по обеспечению безусловного выполнения правил пожарной безопасности на объектах, хозяйственная деятельность на которых может привести к авариям экологического и санитарно-эпидемиологического характера, других объектах повышенной опасности, а также на территориях лесного фонда независимо от ведомственной подчиненности и формы собственности, в том числе осуществления постоянного авиапатрулирования лесных массивов и т. п.

СНБО поручил правительству, Совету министров Автономной Республики Крым, местным государственным администрациям обеспечить проведение с привлечением средств массовой информации широкой разъяснительной работы среди населения относительно необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, в том числе относительно опасности разведения костров в пожароопасных местах, использование пиротехнических средств, а также относительно действий на случай возникновения пожара.

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы должно проводить мониторинг пожароопасной ситуации, связанной с установкой на территории Украины сухой и жаркой погоды, и принимать своевременные меры для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечить повышенную готовность личного состава и техники к ликвидации возможных пожаров и их последствий.

Министерство обороны Украины должно усилить контроль за состоянием противопожарной безопасности в местах хранения боеприпасов и взрывоопасных веществ; пересмотреть в трехдневный срок графики плановых учений, тренировок с привлечением соединений, воинских частей Вооруженных Сил Украины, других воинских формирований (кроме учений, тренировок, проводящихся при участии подразделений вооруженных сил других государств) с целью отсрочки учений, стрельб, которые могут привести к возникновению пожароопасных ситуаций, на период до стабилизации ситуации в сфере пожарной безопасности; а также безотлагательно приостановить на период до стабилизации ситуации в сфере пожарной безопасности проведение военных учений, стрельб, утилизации боеприпасов и взрывоопасных веществ (кроме тех, которые осуществляются для предотвращения чрезвычайных ситуаций), обеспечить повышение пожарной безопасности военных складов, баз, арсеналов, других пожароопасных объектов.

Кроме того, СНБО дал ряд поручений другим министерствам и ведомствам.

Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации обязаны принять безотлагательные меры по предотвращению возникновения пожаров, связанных с установкой сухой и жаркой погоды, недопущения проведения массовых мероприятий в местах с повышенной пожарной опасностью, и местах, не приспособленных к проведению таких мероприятий в жаркую погоду во время дневного пика температуры, а также создание в трехдневный срок и бесперебойную работу оперативных штабов по координации действий по проведению мероприятий и минимизации возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарной опасностью и т. п.