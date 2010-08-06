Маркировка „Без ГМО” может исчезнуть с упаковок соли и питьевой воды.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Госпотребстандарта, об этом заявил председатель ведомства Олег ПОВОЛОЦКИЙ.

„Эти продукты не могут содержать ГМО априори. Потому маркировка „Без ГМО” может исчезнуть. Соответствующая законодательная инициатива сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины”, – сказал он.

О.ПОВОЛОЦКИЙ также сообщил, что Госпотребстандарт сотрудничает с Министерством здравоохранения Украины относительно разработки перечня продуктов, которые могут содержать генетически модифицированные организмы.

Кроме того, специалисты Госпотребстандарта обещают в сентябре 2010 года выпустить „Справочник потребителя”, где в отдельном разделе будут размещены названия и наименования продуктов с зафиксированным или потенциально возможным содержанием ГМО.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2009 года Верховная Рада приняла закон об обязательном информировании граждан о наличии в пищевых продуктах генетически модифицированных организмов (ГМО).

Действие закона не распространяется на табак и табачные изделия и пищевые продукты, произведенные для личного потребления.

Запрещается оборот пищевых продуктов, этикетировка которых не отвечает данному закону и соответствующим техническим регламентам.

Все пищевые продукты, находящиеся в обороте в Украине, этикетируются на государственном языке Украины и содержат в доступной для восприятия потребителем форме информацию о наличии или отсутствии в пищевых продуктах ГМО, что отображается на этикетке пищевого продукта надписью «с ГМО» или «без ГМО», соответственно.