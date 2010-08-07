Россия в июле экспортировала почти 2 млн. тонн зерна
Пшеницы - 1,75 млн. тонн
В частности, пшеницы было вывезено на внешние рынки (без учета Белоруссии) в объеме 1,75 миллиона тонн, ячменя - 166,73 тысячи тонн, кукурузы - 44, 278 тысячи тонн. В июле РФ, в частности, экспортировала пшеницу в Египет, Иорданию, Турцию, Йемен; ячмень - в Саудовскую Аравию.
"До 15 августа мы можем вывести еще примерно 1 миллион тонн", - добавил источник.
В минувшем сельхозгоду РФ экспортировала 21,4 миллиона тонн зерна.
В четверг правительство России, одного из крупнейших игроков на мировом рынке зерна, запретило экспорт зерна с территории страны с 15 августа по 31 декабря 2010 года. Премьер-министр России Владимир Путин также поручил Минэкономразвития внести на рассмотрение комиссии Таможенного союза предложение о принятии аналогичных мер в других участниках союза - Казахстане и Белоруссии.