Немцы стали пить более дешевое вино

Объемы продаж французских и немецких вин в Германии в первом полугодии заметно сократились. Зато вырос спрос на продаваемую в супермаркетах итальянскую и испанскую продукцию, средняя цена которой значительно ниже, сообщает Немецкая волна.

Недавняя тяжелая рецессия положила конец "винному буму" в Германии. После устойчивого роста рынка на протяжении последних трех лет Немецкий институт вина (Deutsches Weininstitut, DWI) в Майнце зафиксировал по итогам первых шести месяцев 2010 года заметное снижение объемов продаж. Выручка в отрасли сократилась на 6 процентов, хотя число проданных бутылок уменьшилось всего на 2 процента.

Супермаркеты теснят специализированные магазины

"Из-за неуверенности в экономических перспективах потребители вновь стали обращать больше внимания на цены", - отмечает исполнительный директор DWI Моника Ройле (Monika Reule). От этой очевидной тенденции пострадали в основном импортеры французских вин и сами немецкие виноделы.

Физические объемы продаж вина из Франции упали в Германии по сравнению с первым полугодием прошлого года на 11,5 процента, а оборот снизился на 13,4 процента. У немецких производителей сбыт сократился на 7,6 процента, при этом они недосчитались 10,6 процента выручки.

Немецкие потребители стали реже закупать вино в специализированных магазинах, а также непосредственно у отечественных виноделов, отмечает Моника Ройле. Дело в том, что здесь средняя цена бутылки вина составляет 6 евро. В то же время в супермаркетах вино стоит в среднем 2,47 евро за бутылку. А на один из сортов белого вина ведущие немецкие сети дискаунтеров в начале августа снизили цены с 1,99 до 1,79 евро.

Высокая конкурентоспособность испанских вин

Основная масса дешевого вина поступает в Германию из Испании и Италии. В первом полугодии 2010 года количественные показатели итальянских производителей улучшились на немецком рынке на 7,1 процента, однако выручка при этом снизилась на 1,4 процента. Таким образом, жители Германии не только стали реже покупать относительно дорогую французскую и немецкую продукцию, но и переориентировались на более дешевые марки и без того достаточно выгодных в Германии итальянских вин.

Больше всего от изменившейся структуры потребления выиграли вина из Испании: при росте сбыта на 15,8 процента выручка увеличилась на 17,2 процента. В результате доля испанского импорта в общем обороте винного рынка Германии достигла 8 процентов. На Италию и Францию приходятся примерно по 13 процентов. А бесспорным лидером рынка по-прежнему остаются, несмотря на нынешние потери, немецкие вина: их доля составляет впечатляющие 52 процента!

Хотя немецкие виноделы славятся главным образом белыми сортами, в сегодняшней Германии в основном пьют красное вино. Его доля в общем обороте отрасли составляет стабильные 51,7 процента. В то же время доля белого вина в этом году, по данным Общества по изучению потребительского спроса GfK, снизилась на один процентный пункт до 38,5 процента. Одновременно до 9,8 процента выросла доля розового вина, которое в последнее время становится в Германии все более популярным.