В Черкасской области снижены цены на хлеб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил глава Черкасской областной государственной администрации Сергей ТУЛУБ.

По словам председателя Черкасской ОГА, «накануне безо всяких объективных оснований и предварительного декларирования оптово-отпускной цены по приказу директора ОАО «Уманьхлеб» Василия КОЗАКА была повышена цена на 10 копеек».

По поручению С.ТУЛУБА «ситуация вокруг необъективного повышения цены на хлеб и хлебобулочные изделия была урегулирована». Ценовая инспекция, изучавшая ситуацию на предприятии, выяснила, что никаких объективных оснований для повышения цены на хлеб и хлебобулочные изделия не было.

Комментируя сложившуюся ситуацию, глава Черкасской областной государственной администрации назвал «спекулятивными» заявления отдельных экспертов о неминуемом подорожания хлеба.

«Нет никаких объективных оснований для повышения цены на хлеб. И эти спекулятивные заявления, когда кто-то хочет переложить на плечи наших людей те сверхдоходы, или за счет какой-либо ситуации заработать такие сверхдоходы. Мы будем заниматься этими случаями», - сказал С.ТУЛУБ.

Как сообщал УНИАН, 5 августа в городе Умань Черкасской области выросли цены на хлебобулочные изделия. В среднем стоимость разных сортов хлеба и батона увеличилась на 10 копеек.

Повысило цену местное предприятие - ЗАО “Уманьхлеб”, - которое является крупнейшим производителем и поставщиком хлеба в Уманском районе.

Как сообщили в ЗАО "Уманьхлеб", такой шаг обусловлен ростом себестоимости хлебобулочных изделий из-за повышения с 1 августа тарифов на газ, который используется на производстве.