В Полтавской области горят торфяники

8 августа в Глобинском районе Полтавской области, вблизи села Радаловка, на торфяном массиве возник пожар.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Полтавской области, огнем повреждена сухая трава на площади 2 га и поверхностные залежи торфа на площади 2 га.

Пожар локализован пожарной частью г. Глобино и силами фермерского хозяйства «Орион».

«Однако сегодня в том районе наблюдается очаговое горение поверхностных залежей торфа на площади 1,5 га. Ситуация находится под контролем, влияния продуктов горения на население нет, расстояние до ближайшего населенного пункта с. Радаловка - 3 км», - сообщил представитель Центра пропаганды.

По его данным, вчера также пожар на торфяниках возник в Пирятинском районе Полтавской области, вблизи села Березовая Рудка. Огнем повреждены поверхностные залежи торфа на площади 3 га. Пожар локализован пожарными Пирятина, однако наблюдается очаговое горение поверхностных залежей торфа на площади 2,8 га.

«В данном районе ситуация также находится под контролем. Расстояние от торфянника до ближайшего населенного пункта села Березовая Рудка - 2 км», - сообщили в МЧС.