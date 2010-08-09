В Житомирской обл. закупочная цена на молодняк КРС снизилась

В Житомирской области за январь-июнь 2010 года закупочные цены на молодняк крупного рогатого скота (КРС) снизилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составили 10,8 тыс. грн. за тонну.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации по аграрным вопросам Николай ДЕЙСАН.

При этом он отметил, что средняя по Украине закупочная цена на молодняк КРС высшей упитанности составляет 11,127 тыс. грн. за тонну.