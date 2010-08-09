Жара не подтверждает теорию глобального потепления

Аномальная жара в России не может стать ни подтверждением, ни опровержением теории глобального потепления климата, для этого необходимы наблюдения в течение десятков лет, заявил глава Росгидромета Александр ФРОЛОВ.

«Если такая ситуация будет повторяться несколько раз в течение следующих 30 лет, тогда можно будет делать выводы», - сказал А.ФРОЛОВ, выступая в понедельник на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

Пока, по словам главы Росгидромета, аномальная жара может быть объяснена изменчивостью климата. Однако, отметил он, глобальное потепление может проявляться экстремальными погодными явлениями.

«Климат стал более нервным», - сказал А.ФРОЛОВ.

Впрочем, добавил он, «сама по себе аномальная жара не может быть ни подтверждением, ни опровержением глобального потепления».