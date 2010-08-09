Ученые убеждены - опустынивание Украине не угрожает

Ученые убеждены, что опустынивание Украине не угрожает, и объясняют чрезвычайную нынешнюю жару очередной 30-летней фазой цикличности климата, которой характерно повышение средней температуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил директор Института гидрометеорологии Владимир ОСАДЧИЙ и заместитель директора Института космических исследований НАНУ Наталия КУССУЛЬ.

Начало фазы спада температур они прогнозируют в 2012 году.

Как отметил В.ОСАДЧИЙ, за последние 10 лет ученые проанализировали все данные об изменении климата на территории нашей страны. Согласно полученным данным, для летней температуры на территории Украины характерна цикличность колебаний.

“Первый цикл – фаза спада средних летних температур приходится на 1881-1911 годы. Эта фаза спада была 30 лет. Следующая фаза – подъема - была 30-32 года – с 1911 по 1943 год. Дальше начинается фаза спада – с 1944 по 1975 год. С 1976 до этого времени – фаза подъема. И сегодня нам с вами приходится жить как раз на фазе подъема средних летних температур”, - объяснил ученый.

По его словам, это не значит, что следующее лето будет таким же аномально жарким: “За весь период научных наблюдений не было зафиксировано двух лет с постоянными аномальными повышениями температуры, что характерно на сегодняшний день”.

В то же время он отметил, что в любом случае еще 5-7 лет придется жить в условиях высоких температур в летний период.

“Но приблизительно с 2012 года начнется плавно фаза спада температур, которая будет длиться приблизительно 30-32 года”, - продолжил В.ОСАДЧИЙ.

Он также отметил, что за последние 30 лет общее количество осадков на территории нашей страны совсем не уменьшилось. “Я считаю, что не стоит говорить, что в ближайшие годы нашу страну ожидает опустынивание. Приблизительно аналогичная ситуация, но на 0,2-0,3 градуса ниже, была летом 1936 года, 38-го и 48-го годов. Средняя температура в отдельные дни в Киеве была 39,4 градуса. То есть, это уже у нас было. Чего не было и чего не видели наши бабушки и дедушки, так это быстрых темпов повышения зимних температур”, - подчеркнул он.

В.ОСАДЧИЙ сообщил, что согласно исследованиям ученых, зафиксировано повышение средней температуры окружающей среды в зимний период – за последние сто лет на 3 градуса. Такой рост начался приблизительно с 30-х годов прошлого века.

Как подчеркнул В.ОСАДЧИЙ, на сегодня ученые еще до конца не выяснили, за счет чего происходит глобальное потепление климата.

“Одна группа ученых говорит, что все климатические изменения связаны с поступлением большого количества парниковых газов за счет сжигания топлива, другая группа ученых говорит, что в природе все циклично, и основные процессы, которые вызывают изменения глобального или регионального характера, – это цикличность, связанная с характером протекания процессов в земной коре, солнечной активности и оттуда отклик составляющих экосистемы... Наша задача как ученых найти истину”, - отметил руководитель Института гидрометеорологии.

В свою очередь Н.КУССУЛЬ добавила, что специалисты разрабатывают возможные модели климата в Украине, и по прогнозу известного ученого, директора центра аэрокосмических исследований Вадима ЛЯЛЬКО, Украину ожидает улучшение климатических условий. “В соответствии с его исследованиями получается, что Украина подвергается и ощущает на себе изменения климата. Но для нашей страны это будут благоприятные изменения, то есть изменения, которые у нас произойдут, не приведут к опустыниванию, а приведут к улучшению с точки зрения жизни человека, с точки зрения сельского хозяйства и нашей экономики”, – подчеркнула Н.КУССУЛЬ.

Вместе с тем В.ОСАДЧИЙ отметил, что разбалансированная климатическая система вызывает все больше стихийных явлений в природе, и наше общество должно быть готово к этому. Он, в частности, напомнил, о затоплении в последние годы как территорий отдельных регионов Украины, так и многих стран Европы. По словам ученого, в Украине будут наиболее подвержены стихийным бедствиям горные регионы – Крым и Карпаты. Он объяснил, что именно горным системам свойственны стихийные явления при изменении климатических условий.