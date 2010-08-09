Кировоград. Аграрии Кировоградской области завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур, валовой урожай составил 1,560 млн. тонн зерна при средней урожайности 24,7 ц/га.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Кировоградской областной госадминистрации Иван ВЛАДОВ.

По его словам, урожай собран на площади 631 тыс. га.

И. ВЛАДОВ отметил, что аграрии области приступили к уборке проса и гречки (площади посевов составляют соответственно 4,4 тыс. га и 13,7 тыс. га).

Начальник управления также сообщил, что длительная засушливая погода и высокие температурные показатели существенно снизили урожайность поздних культур.