Украина стала членом WAPA

Совет директоров Всемирной ассоциации производителей яблок и груш (WAPA) 5 августа в рамках международной конференции «ПрогнозФрут-2010» согласовал членство Украины в этой организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид КОЗАЧЕНКО на пресс-конференции 6 августа.

По его словам, по фруктам Украина входит в число 15 крупнейших мировых производителей.

«Тем не менее, у нас очень низкие показатели, которые не соответствуют потенциальным возможностям, – сказал Л.КОЗАЧЕНКО. – Урожайность фруктов в Украине – около 7 тонн с гектара, тогда как у наших польских соседей этот показатель намного выше – 60 т/га, а в ЕС – 16 т/га».

Президент Украинской аграрной конфедерации утверждает, что членство Украины в WAPA будет способствовать улучшению контроля за качеством продукции и использованию мирового опыта по реализации и дистрибуции продукции среди населения нашей страны.

Он также отметил, что сегодня Украина является заметным поставщиком концентратов яблочного сока на мировом рынке.