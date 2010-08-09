Российские зернопроизводители поддерживют хлебное эмбарго

Национальный союз зернопроизводителей (НСЗ) считает, что временное эмбарго на экспорт зерна из России, которое вводится правительством с 15 августа по 31 декабря 2010 года из-за засухи и планируемого снижения урожая, позволит не только избежать дефицита зерна, но и повысит доходы российских аграриев. Об этом говорится в сообщении организации со ссылкой на президента НСЗ Павла Скурихина, сообщает РИА Новости.

НСЗ, созданный в марте 2010 года, находится в стадии формирования. В настоящее время в союз входят производители зерна из Алтая, Омской, Новосибирской, Тульской, Тамбовской, Ульяновской областей. "Сегодня некоторые экспортеры высказывают озабоченность по поводу того, что эмбарго ликвидирует один из главных каналов реализации зерна, и это может нанести удар по экономическим интересам российских зернопроизводителей. Однако НСЗ поддерживает введение запрета потому, что мы как производители отлично знаем из уроков прошлых лет - избыток зерна гораздо хуже дефицита", - говорится в сообщении.

По расчетам НСЗ, в условиях временного запрета экспорта российские производители получат хорошую цену за новый урожай, потому что пострадавшие от засухи регионы Поволжья и Центра России испытывают существенную нехватку зерна. По данным союза, этот дефицит исчисляется миллионами тонн и обусловлен динамичным развитием животноводства. "Стартовавшие благодаря нацпроекту "Развитие АПК" и госпрограмме новые животноводческие проекты сформировали гарантированный рынок сбыта для российских зернопроизводителей. Спекулятивные цены на зерно могут подорвать отечественное животноводство, а конъюнктура мирового рынка зерна меняется каждый год. И в наших интересах сегодня поддержать животноводов, чтобы они могли продолжать развитие, а нам было кому продавать зерно следующих урожаев", - отмечает Скурихин.

По оценке союза, справедливые цены на сегодняшний день - не ниже тех, по которым государство закупало зерно в интервенционный фонд в 2008 году. Цена закупки продовольственной пшеницы третьего класса в госфонд в 2008 году составляла (после повышения) 5,5-6,0 тысяч рублей за тонну в зависимости от региона.

Минсельхоз РФ в начале августа текущего года понизил прогноз по урожаю зерна до 70-75 миллионов тонн против 97 миллионов тонн годом ранее. Прогноз НСЗ - примерно 72-77 миллионов тонн. "Однако даже сегодня еще преждевременно оценивать последствия засухи. Однозначно можно сказать одно - они весьма серьезные. И временный запрет экспорта целесообразен хотя бы потому, что позволит сохранить в России зерно для проведения сева озимых и яровых. В любом случае, прежде всего, необходимо завершить уборочную. Только собрав урожай, мы увидим полную картину. Точные данные позволят правительству РФ принять взвешенные решения относительно дальнейших перспектив российского зернового экспорта", - говорится в сообщении НСЗ.

Ранее источник в правительстве сообщал журналистам, что вопрос о сокращении или продлении срока эмбарго на экспорт зерна из РФ может быть рассмотрен после 1 октября, когда будет понятен зерновой баланс.