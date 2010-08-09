Юристы: запрет РФ экспорта зерна вызовет волну исков

Введенный 5 августа т.г. Российской Федерацией временный запрет на экспорт зерна из-за угрозы роста цен на внутреннем рынке в связи со снижением прогноза урожая в текущем году вызовет волну судебных споров.

Такое мнение УНИАН высказали юристы юридической группы AstapovLawyers.

По мнению экспертов, данный шаг правительства позволит спасти национальных зернотрейдеров и производителей от колоссальных убытков и, вероятно, серии банкротств. Из-за сложившейся конъюнктуры на зерновом рынке многим компаниям приходилось выполнять убыточные контракты, заключенные еще до рекордного июльского скачка цен на зерно. Введенный же правительством запрет может быть расценен как форс-мажор (или в версии некоторых стандартных контрактов GAFTA government prohibition of export), что даст экспортерам основания отказаться от выполнения взятых на себя обязательств, избежав при этом штрафных санкций.

Управляющий партнер AstapovLawyers Андрей АСТАПОВ отметил, что рынок опасался введения заградительных экспортных пошлин, поскольку они, в отличие от полного запрета, форс-мажором не являются. Выполнение ранее заключенных сделок привело бы к банкротству многих компаний, поэтому введение таких мер фактически спасло национальный экспортный рынок. «Но уже сейчас можно говорить о вероятном увеличении количества арбитражных разбирательств, в частности, в нашей практике в РФ ориентировочно на 30%», – отметил он.