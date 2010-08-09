В Черниговской области в поле сгорело 3 га ржи
18:04, 09 августа 2010Агро
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Отрабатывается версия поджога
Чернигов. В Черниговской области в поле сгорело 3 га ржи. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.
Инцидент произошел неподалеку от с. Тихоновичи Щорского района. На поле сельхозпредприятия "Радуга" возник пожар на общей площади 3 га.
Причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Пожар был ликвидирован в течение часа. Нанесенный ущерб определяется.
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