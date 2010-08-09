МинАП инициирует создание ГАК в области страхования с/х продукции

Министерство аграрной политики Украины подготовило проект концепции развития системы страхования сельскохозяйственной продукции в Украине, который предусматривает создание Государственной акционерной страховой компании (ГАСК).

Соответствующий документ опубликован на сайте министерства.

Документом предлагается создание ГАСК как самостоятельного государственного предприятия, который действует на принципах самофинансирования и прибыльности, формирование сети страховых посредников для реализации страховых продуктов ГАСК.

ГАСК законодательно определяется уполномоченным страховиком для осуществления страхования сельскохозяйственной продукции, которое субсидируется государством, и по другим видам страхования, в случае если осуществление тех или иных правоотношений на аграрном рынке предусматривает использование бюджетных средств, валютных резервов государства, гарантий Кабинета министров.

ГАСК координирует и контролирует всю деятельность по вопросам страхования сельскохозяйственной продукции с государственной финансовой поддержкой.