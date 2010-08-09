Путин: быстрого снятия эмбарго на экспорт зерна не будет

Урожай зерна в России в 2010 году может составить всего 60 миллионов тонн, что ниже всех прогнозов, и рассчитывать на скорое снятие запрета на экспорт зерна не приходится, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин на заседании президиума правительства.

"Рассчитывать на быстрое снятие запрета на экспорт пока не приходится", - заявил Путин, добавив, что решение по экспорту будет принято только по итогам уборочной кампании этого года, сообщает РИА "Новости" .

"По последним прогнозам Минсельхоза урожай будет значительно скромнее, чем мы предполагали в начале года. Это будет 65, а может быть даже 60 миллионов тонн", - сообщил премьер. Он напомнил, что в этом году внутренние потребности России в зерне составят 78 миллионов тонн.

Глава правительства отметил, что, несмотря на такой урожай в этом году, Россия сможет полностью удовлетворить свои внутренние потребности в зерне за счет интервенционного фонда в размере 9,5 миллиона тонн и переходящего остатка с прошлого года в размере 21 миллион тонн зерна.

В 2009 году было собрано 97,1 миллиона тонн зерна. В этом году значительная часть зерновых погибла из-за аномальной жары и засухи. В некоторых регионах, например, в Татарстане, погибло более 80% зерновых. Чрезвычайная ситуация объявлена в 27 регионах, погибли сельхозкультуры на площади 10,7 миллиона гектаров.

Минсельхоз уже неоднократно снижал прогнозы по урожаю, последний составлял порядка 72 миллионов тонн. В то же время Путин обратил внимание на то, что сейчас невозможно сделать точный прогноз урожая следующего года. "Вопрос заключается в том, с чем страна останется на следующий 2011 год. Мы не знаем, какой будет урожай и какой у нас будет переходящий остаток 2011 года", - сказал премьер.

Глава правительства напомнил, что в настоящее время цены на зерно на рынке подросли, а рынок замер в ожидании. "Если кто-то ждет 21 или 31 декабря этого года, то, напрасно, потому что мы должны будем смотреть на наше решение по снятию запрета на экспорт только по результатам уборочной кампании текущего года", - сказал премьер.

По его словам, ситуация также осложняется тем, что в ряде регионов из-за погодных условий не начался сев озимых. "Значительная часть территорий страны войдет в следующий год без озимых культур", - добавил премьер. Глава правительства также сообщил, что принято принципиальное решение распределять зерно из интервенционного фонда без аукционов, на основе целевых заявок нуждающихся регионов.