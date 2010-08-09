В Донецкой области закончена уборка озимых и яровых

Донецк. 9 августа. УНИАН. В Донецкой области закончили уборку озимых и яровых зерновых культур, собрано 1 млн. 630 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК.

«Мы 100% убрали озимые и яровые культуры. Собрали 1 млн. 630 тыс. тонн зерна, из них 1 млн. 260 тыс. - пшеницы», - сказал губернатор, добавив, что собранная пшеница «нормального качества».

По его словам, собранный объем урожая соответствует плановым показателям. «Конечно, это плановый объем. Собрали столько, насколько нашим бизнесменам в сельскохозяйственном производстве хватило сил и возможностей посеять, сохранить и убрать, - объяснил А. БЛИЗНЮК. - Мы ориентировались на 2 млн. тонн вместе с кукурузой. Поэтому подождем кукурузу».

Губернатор уточнил, что из собранного урожая область оставит себе 600 тыс. тонн зерна для обеспечения продовольственной программы региона.