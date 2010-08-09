23 организациям-заготовителям Прикарпатья выделены лимиты на заготовку грибов и ягод

Ивано-Франковск. На Прикарпатье выделили 23 организациям-заготовителям лимиты на заготовку грибов и ягод. Об этом сообщили УНИАН в Ивано-Франковской облгосадминистрации. По предоставленной информации в этом году в лесах Ивано-Франковской области наблюдается обильный урожай грибов и ягод, которого не было уже несколько лет. Предприятия и предприниматели заготовляют, а точнее, скупают у населения дары леса.

Специальная комиссия облгосадминистрации проводит распределение лимитов для субъектов ведения хозяйства. На трех заседаниях комиссии выделен лимит для 23 организаций - заготовителей в гослесхозах области: 260 т белых грибов, 29 т лисичек, 796 т черники, 69 т малины, 70 т ежевики, 20 т рябины обычной и 59 т рябины черноплодной.

Комиссия напоминает, что те, кто получили лимит, должны выписать в лесхозах лесной билет и оплатить его стоимость. Размер платы, которая поступает в местный бюджет, утвержденный областным советом, составляет 0,56 грн./кг - грибы белые, 0,28 грн./кг - лисички, калина, ежевика, черника, врачебное сырье (в сухом виде), 0,14 грн./кг - опенки, малина, 0,07 грн./кг - рябина обычная, рябина черноплодная.

На данное время лимит лесных ресурсов местного значения среди заготовителей распределен не полностью, то есть субъекты предпринимательской деятельности могут обращаться в комиссию ОДА насчет выделения лимита на заготовку грибов и ягод.

Справка УНИАН. Порядок заготовки природных растительных ресурсов местного значения, к которым относится черника, малина, ежевика, рябина, грибы белые, лисички, врачебное сырье регламентируется Положением, утвержденным решением областного совета от 16.03.2001 года №428-19/2001. Областной совет еще весной утвердил лимит, который недавно был увеличен общим распоряжением глав облгосадминистрации и областного совета.