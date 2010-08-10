Financial Times: продовольственный кризис не исключен

Мир должен готовиться к кризису на товарных рынках и росту инфляции в связи с развитием ситуации с зерновыми. В различных районах планеты из-за природных катаклизмов гибнет урожай пшеницы и других злаковых культур. Об этом предупредила сегодня лондонская газета Independent, передает ИТАР-ТАСС.

"Прогнозируемый рост цен на пшеницу и ячмень ударит по семейным бюджетам и способен привести к повышению банковской учетной ставки", - отмечает издание.

В свою очередь, другая лондонская газета Financial Times считает, что сейчас усилилась угроза повторения событий 2008 г, когда нехватка зерновых привела к социальным потрясениям в ряде развивающихся государств. "В нынешнем году цены вновь начали резко расти, в первую очередь на пшеницу. На минувшей неделе они еще больше увеличились после того, как Россия ввела запрет на экспорт зерна до конца текущего года. Очередной продовольственный кризис не исключен", - пишет газета.

"Неспроста в свое время Владимир Ленин назвал пшеницу "валютой валют". Цены на нее определяются не только затратами на производство хлеба, пшеница идет также на корм скоту", - напоминает Financial Times. Она отмечает, что "эмбарго введено в России в условиях, когда на товарном рынке сложилась напряженная ситуация. В результате напуганные трейдеры могут попытаться сделать крупные закупки. Другие страны способны последовать примеру Москвы для защиты своих внутренних рынков. Несмотря на тот факт, что в ряде стран - Австралии и Аргентине зреет крупный урожай, есть угроза обвала рынка и взлета зерновых цен".

"Продуктовый кризис 2008 года стал первым подобным за последние 30 лет. Его повторение столь скоро будет важным знаком, что подобные события возможны и в будущем", - указывает газета.

"В этих условиях многое может быть сделано. Государствам следует больше инвестировать в ирригационные системы в целях улучшения пахотных земель, более широко применять генетически модифицированные культуры. Возможно, необходим более крупный запас зерна с тем, чтобы противостоять кризисам." "Также важна и международная система, возможно, под эгидой Всемирной торговой организации /ВТО/, которая определит условия, при которых страны могут вводить запрет на экспорт зерна. Все это сделает рынки более предсказуемыми и сократит риск кризисов".