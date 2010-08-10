Путин: Урожай зерновых в РФ составит 60-65 млн. тонн

Урожай зерновых в Российской Федерации в этом году составит 60-65 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал на заседании президиума правительства страны.

«По последним прогнозам Минсельхоза, урожай будет значительно скромнее, чем мы предполагали в начале года. Это будет 65, а может быть, даже и 60 млн. тонн», – сказал В.ПУТИН.

По его словам, Российская Федерация потребляет примерно 77-78 млн. тонн зерна в год, но, несмотря на такой прогноз урожая, внутренние потребности будут обеспечены.

«За счёт чего? Даже если возьмём скромный сценарий – 60 млн. тонн, у нас есть 9,5 млн. тонн в запасе, в интервенционном фонде, плюс 21 млн. тонн – переходящий остаток прошлого года. То есть у нас 90 млн. тонн, а нужно для внутреннего потребления 78. Но вопрос заключается в том, с чем страна останется на следующий, 2011 год? Мы не знаем, какой будет урожай и какой у нас будет переходящий остаток 2011 года», – сказал В.ПУТИН.

Премьер России также сообщил, что решение о снятии запрета на экспорт зерна будет принято по результатам уборочной кампании. «Мы видим, что сегодня цены подросли на зерновом рынке – и мировые цены, и внутри страны. Мы видим, что рынок замер в ожидании. Если кто-то ждёт 21 или 31 декабря текущего года, то напрасно, потому что мы должны будем смотреть на наше решение о снятии запрета на экспорт только по результатам уборочной кампании текущего года», – сказал он.

По словам В.ПУТИНА, рассчитывать на быстрое снятие ограничений на экспорт зерна не приходится, поскольку во многих регионах России из-за неблагоприятной погоды нельзя сеять озимые.

Как сообщал УНИАН, правительство Российской Федерации ввело запрет на экспорт зерна с территории России с 15 августа по 31 декабря 2010 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Владимир ПУТИН. В частности, запрет устанавливается на вывоз с территории РФ пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы, муки пшеничной и пшенично-ржаной.

В прошлом году в России было собрано 97 млн. тонн зерновых.