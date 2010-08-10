Российский зерновой союз просит отменить эмбарго на экспорт муки

Российский зерновой союз (РЗС) просит отменить эмбарго на экспорт муки, так как даже из-за временного запрета российские мукомолы потеряют рынки, которые с большим трудом завоевывали в последние годы, а угрозы зерновому балансу вывоз муки не создает, сообщил РИА Новости пресс-секретарь РЗС Антон Шапарин.

Данную просьбу инициировали алтайские мукомолы, входящие в союз. В Алтае сегодня производится 12% всей муки в РФ, при этом 15% всей производимой муки в регионе мукомолы экспортируют.

"Российские производители муки на протяжении четырех лет с большим трудом завоевывали внешние рынки. При этом в настоящее время практически достигнута договоренность о поставках на требовательный, но перспективный рынок Индонезии", - отметил Шапарин. В частности, ожидается получение в скором времени сертификата на поставку муки из РФ в эту страну.

"Рынок муки в целом очень специфический, это не биржевой товар. Потерять завоеванные внешние рынки легко, а вернуться обратно - очень непросто", - добавил собеседник агентства.

Муку РФ поставляет в Монголию, Афганистан, Корею, Израиль, Туркменистан, Таджикистан, Молдавию, Таиланд и другие страны. При этом объемы экспорта этого продукта пока невелики - по итогам минувшего года Россия вывезла 387 тысяч тонн.

"Такой объем экспорта даже при его увеличении не создает угрозы нарушения продуктового баланса в РФ. Муки в нынешних условиях хватит даже с учетом вывоза", - продолжил Шапарин.

Из-за засухи и, как следствия, сокращения прогноза по урожаю зерна в РФ, премьер-министр РФ Владимир Путин в минувший четверг подписал постановление о введении временного ограничения - с 15 августа по 31 декабря 2010 года - на экспорт пшеницы и меслина, ячменя, ржи, кукурузы и муки. В минувшем сельскохозяйственном сезоне (с июля 2009 года по июль 2010 года) Россия экспортировала 21,4 миллиона тонн зерна, а с начала нового сезона было отгружено почти два миллиона тонн зерна. Всего до 15 августа может быть вывезено около трех миллионов тонн зерна.

Ранее РЗС также просил сдвинуть эмбарго на экспорт зерна до 1 сентября, чтобы поставщики смогли вывезти хотя бы те объемы, которые уже хранятся на припортовых элеваторах.