В Луганской области завершена уборка ранних зерновых

Сельхозпредприятия Луганской области 9 августа завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Луганской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, несмотря на сильные морозы при отсутствии снежного покрова и аномальную засуху, аграрии собрали 780 тыс. тонн зерна с площади 358 тыс. га при средней урожайности 21,8 ц/га. В частности, озимая пшеница убрана с площади 238 тыс. га, валовой сбор зерна составил 606 тыс. тонн при средней урожайности 25,5 ц/га.

Также сообщается, что в этом году показатели качества зерна, которое поступает на сертифицированные зерновые склады Луганской области, значительно лучше прошлых лет: зерно пшеницы I-IV класса составляет более 70%.

Главному управлению агропромышленного развития Луганской облгосадминистрации поручено сформировать региональный фонд зерна в количестве 90 тыс. тонн, аграрный фонд – 65 тыс. тонн зерна.

Хозяйствам области предстоит еще провести уборку поздних сельскохозяйственных культур, в том числе кукурузы на зерно с площади 54,9 тыс. га и подсолнечника с площади 373,9 тыс. га. Под урожай следующего года в области необходимо посеять не менее 350 тыс. га озимых.