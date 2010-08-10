В Винницкой обл. выявлен факт неуплаты почти 1,5 млн. грн. налогов

В Винницкой области сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Винницкой области выявили факт уклонения от уплаты почти 1,5 млн. грн. налогов одним из хлебоприемочных предприятий.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-офицер управления налоговой милиции ГНА в Винницкой области Ольга Шишковская.

По ее словам, более чем за один год главный бухгалтер хлебоприемочного предприятия в Винницкой провела в обход бюджета почти 1,5 миллиона гривен налогов на прибыль и на добавленную стоимость.

Правоохранители выяснили, что главный бухгалтер умышленно занижали доходы от реализации товаров, увеличивала балансовую стоимость запасов предприятия, либо отражала по бухгалтерскому и налоговому учетах предприятия бестоварные операции с ремонтных работ и приобретение строительных материалов в нескольких фирм с явными признаками фиктивности.

По данному факту следователями налоговой милиция возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины - уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. За это правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества